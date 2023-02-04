الكبير يؤكد ضرورة استمرار برنامج الإفصاح والشفافية بمصروفات قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

شدد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على ضرورة الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية في كل المصروفات المتعلقة بقطاع النفط.

ونقلت وكالة الأنباء «الليبية» في طرابلس عن الكبير القول خلال ملتقى دعم قطاع النفط والغاز، الذي عقد أمس، بمدينة إسطنبول: «حرص المصرف المركزي على دعم قطاع النفط والغاز ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز».

حضر أعمال الملتقى حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى المصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة المصرفية العربية «abc».

خطة المؤسسة الوطنية للنفط

شهد الملتقي استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط عبرعرض ضوئي جرى تقديمه ضمن الفعاليات، مشيرة إلى إشادة أغلب الشركات العالمية المشاركة في الملتقى بالعرض، والتي أكدت رغبتها في الشراكة وإعادة نشاطها في كل ليبيا بكامل قدرتها.

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الملتقى جرى خلاله «الاتفاق على عقد ملتقى رجال الأعمال الليبيين العاملين في مجال النفط خلال مايو القادم، لبحث أوجه التعاون والوقوف على إمكانياتهم التي تسهم في دعم المؤسسة الوطنية للنفط في خطتها».