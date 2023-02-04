بالصور.. مخالفات بمحلات أغذية ولحوم في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تسجيل عديد من المخالفات في محلات الأغذية واللحوم ببلدية الجفارة.

ومن بين المخالفات التي رصدها المفتشون، وفق بيان المركز، عدم وجود ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وافتقار بعض الأماكن إلى أدنى الاشتراطات، وسوء حالة النظافة العامة، وانبعاث روائح كريهة من بعض الجزارين.

مخالفات في الجفارة

وأشار المركز إلى «وجود رطوبة بالحوائط، ومعدات زائدة عن الحاجة داخل بعض المحلات، والصرف الصحي دون غطاء داخل بعض المحلات، وخلط بين اللحوم البيضاء والحمراء داخل حجرة التجميد».

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ونوه البيان إلى «علامات فساد ظهرت على بعض قطع اللحوم، وعدم وجود سجل الأعصاب، وأن بعض الخضروات غير طازجة».

وأحيل المخالفون إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي بالفرع.

مخالفات في أحد محلات بيع الدجاج في الجفارة، 4 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في أحد محال بيع الدجاج في الجفارة، 4 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مفتشان يغلقان أحد محلات المواد الغذائية في الجفارة، 4 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مفتشان في أحد محلات المواد الغذائية في الجفارة، 4 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)