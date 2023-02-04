«الرقابة على الأغذية» ترصد 5 ملاحظات في محلات دواجن بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رصد 5 ملاحظات على محلات دواجن في سبها.

وأشار بيان صادر عن المركز إلى «عدم وجود ترخيص داخل المطعم» و«وجود رطوبة في الأسقف والجدران»، والنظافة العامة غير جيدة داخل المطعم. ومن بين الملاحظات التي رصدها مفتشو المركز وغير المطابقة للمواصفات الليبية، عدم وجود شفاط داخل المطعم، وعدم ارتداء الزى الخاص بالعاملين.

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تحويل التقرير إلى الحرس البلدي

ونوه البيان إلى «إحالة تقرير المخالفات إلي جهاز الحرس البلدي لاتخاد الإجراء المناسب».



مفتشون مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلال رصد مخالفات في محل دواجن في سبها، 3 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في محل دواجن في سبها، 3 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في محل دواجن في سبها، 3 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مفتشون مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلال رصد مخالفات في محل دواجن في سبها، 3 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)