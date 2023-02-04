  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 09:45 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع نشاط للرياح شمالية نشطة وباردة على مناطق شمال شرق ليبيا غدا.

وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا على أغلب المناطق وتترواح بين 13 و19 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا غدا برياح شمالية نشطة وباردة، تتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز. 

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم وغد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل وصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر ليلا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق الساحلية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط غدا على أغلب المناطق، خاصة على مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على حمادة مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة.
الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة صباحا على بعض المناطق، مما قد يسبب إثارة الأتربة والرمال، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي

شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تواصل أعمال الصيانة بالوحدة السادسة في محطة كهرباء الرويس
تواصل أعمال الصيانة بالوحدة السادسة في محطة كهرباء الرويس
«بلدي البيضاء» يوقف كشف قروض الإسكان.. ويحقق في الأسماء الواردة به
«بلدي البيضاء» يوقف كشف قروض الإسكان.. ويحقق في الأسماء الواردة ...
لجنة برلمانية تبحث آلية إنشاء اتحاد وطني للعمال في ليبيا
لجنة برلمانية تبحث آلية إنشاء اتحاد وطني للعمال في ليبيا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
«الرقابة على الأغذية» ترصد 5 ملاحظات في محلات دواجن بسبها
«الرقابة على الأغذية» ترصد 5 ملاحظات في محلات دواجن بسبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم ......
المزيد
مبعوث ماكرون: «نتائج صفرية» للخلافات مع إيطاليا بشأن ليبيا
مبعوث ماكرون: «نتائج صفرية» للخلافات مع إيطاليا بشأن ليبيا...
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب ......
بدء التصويت في انتخابات المجلس البلدي غريان
بدء التصويت في انتخابات المجلس البلدي غريان...
«الرقابة على الأغذية» ترصد 5 ملاحظات في محلات دواجن بسبها
«الرقابة على الأغذية» ترصد 5 ملاحظات في محلات دواجن بسبها...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)...
المزيد