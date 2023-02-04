حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 4 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع نشاط للرياح شمالية نشطة وباردة على مناطق شمال شرق ليبيا غدا.

وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا على أغلب المناطق وتترواح بين 13 و19 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا غدا برياح شمالية نشطة وباردة، تتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم وغد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل وصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر ليلا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط غدا على أغلب المناطق، خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على حمادة مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة صباحا على بعض المناطق، مما قد يسبب إثارة الأتربة والرمال، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.