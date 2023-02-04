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لجنة برلمانية تبحث آلية إنشاء اتحاد وطني للعمال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 09:02 صباحا
لجنة برلمانية تبحث آلية إنشاء اتحاد وطني للعمال في ليبيا
من اجتماع لجنة شؤون النقابات والإتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، 2 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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استعرضت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب آلية إنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أول من أمس الخميس، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، مع عدد من مُمثلي الاتحادات العُمالية على مستوى ليبيا، وفق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

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 لجنة شؤون النقابات تدرس جميع الاقتراحات
وناقش الاجتماع مدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الاتحادات في البلاد، إذ ستتولى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات، على أن تحيل اللجنة مقترحاتها إلى رئيس مجلس النواب.

وفي ديسمبر 2022، قررت لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، إلغاء قرار رئيس اللجنة، محمد علي أمدور، اعتماد لجنة تسييرية للاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

وتوافق أعضاء اللجنة على دراسة التشريعات المتعلقة بالنقابات للخروج بتصور لقانون يُنظم عملها، يكون بمثابة القاعدة لإنهاء الخلاف في شرعية بعض النقابات، وتشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الخبراء والمستشارين الذين عملوا في النقابات والاتحادات والروابط المهنية لدراسة تعديل قانون النقابات المعروض على مجلس النواب، وإبداء الملاحظات عليه لرفعها لاحقًا.

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