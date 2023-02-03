باتيلي يحض دول الجوار على زيادة دعم خطة انسحاب المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حض الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، دول جوار ليبيا على زيادة دعمها للبعثة الأممية، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي بمقر البعثة الأممية في ليبيا مع سفيري السودان إبراهيم محمد أحمد، والنيجر إسيك إيغ غاتو، والقائم بالأعمال التشادي بشير تريبو عبود، الذين أكدوا بدورهم دعم ليبيا في هذا الصدد، وفق سلسلة تغريدات على حساب المبعوث الأممي على «تويتر».

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وقال باتيلي إن اللقاء ناقش «الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار»، لافتا إلى تشديده على ضرورة «التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي».

وأجرى باتيلي أخيرا جولة خارجية شملت كل من الجزائر والكونغو برازفيل والمغرب، بحث خلالها مع قادة ورؤساء دبلوماسية تلك الدول العملية السياسية في ليبيا وسبل المضي قدما نحو الاستحقاق الديمقراطي.

باتيلي مع سفيري تشاد والسودان لدى ليبيا، 2 فبراير 2023. (حساب باتيلي على تويتر)

باتيلي مع سفيري تشاد والسودان لدى ليبيا، 2 فبراير 2023. (حساب باتيلي على تويتر)