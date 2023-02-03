العاشي يبحث مع مسؤولة مالطية تعزيز العلاقات بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، جلال العاشي، أمس الخميس، مع الممثلة الدائمة لمالطا لدى الاتحاد الأوروبي، مارلين بونيسي، تعزيز العلاقات بين ليبيا ومالطا.

وتطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لليبيا والاتحاد الأوروبي، وفق تغريدة منشورة على حساب العاشي بموقع «تويتر».

- العاشي يبحث خطوات رفع الحظر الأوروبي على الطيران الليبي

والأربعاء، بحث العاشي، مع مدير عام الإدارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية، هينريك هاواي، خطوات رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الطيران الليبي. ووصف العاشي في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اللقاء بـ«المثمر»، وأوضح أنه تطرق إلى تلبية الاشتراطات الأوروبية لرفع الحظر الجوي عن ليبيا، والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول الاتحاد من أجل المتوسط «UFM».

ويوم الجمعة الماضي، قدم العاشي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا، ورئيسًا لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.