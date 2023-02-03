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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 11:42 صباحا
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج، اليوم الجمعة، على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب وهادئا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، اليوم الجمعة وغدا السبت، على زوارة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة، وتصل اليوم إلى 20 عقدة على زوارة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و16 درجة.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، الجمعة، على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي اليوم وغدا.
- الرياح شمالية غربية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على ساحل الخليج، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئا على الخليج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 13 و16 درجة.
- الرؤية جيدة.

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