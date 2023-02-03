«الكهرباء»: وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل، وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، الخميس، إن المستلزمات تتمثل في «لوحات وقاية» وقد جرى نقلها إلى المخازن الرئيسية، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود استكمال مشاريع محطات التحويل لدعم التغذية الكهربائية في كل المناطق.

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والثلاثاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استئناف وصول شحنات جديدة من المعدات التشغيلية إلى ميناء طرابلس البحري خاصة بأعمال العمرات الجسيمة لمحطات الإنتاج.

وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل، 2 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل، 2 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)