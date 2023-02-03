  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 09:36 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق شمال ليبيا مع فرصة سقوط أمطار، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الشرقي، ونشاطا للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على المناطق الممتدة من مصراته حتى سرت وضواحيها.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الغبار أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون شمالية غربية نشطة السرعة مساء يوم الغد على أغلب المناطق .
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة.

السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير

مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها؟

بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها؟
آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط

آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط
نيكي هايلي أول منافسة جمهورية لترامب على الرئاسة

نيكي هايلي أول منافسة جمهورية لترامب على الرئاسة
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر

شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا

نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا
الدبيبة والكبير يتفقدان «اللواء 162» بمنطقة العسة

الدبيبة والكبير يتفقدان «اللواء 162» بمنطقة العسة
الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم للأندية

الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم ...
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان

محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات

مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة»: إطلاق منظومة مرضى الأورام بعد 10 أيام
«الصحة»: إطلاق منظومة مرضى الأورام بعد 10 أيام
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان ...
القبض على سارق أخيه في طرابلس
القبض على سارق أخيه في طرابلس
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم ......
حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية
حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية...
المزيد
باحث: باتيلي قد يعلن خطوة ما نهاية فبراير.. وإجراء انتخابات في 2023 مستبعد
باحث: باتيلي قد يعلن خطوة ما نهاية فبراير.. وإجراء انتخابات ......
«الكهرباء»: وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل
«الكهرباء»: وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل...
الملف المنسي.. مقاتلون تشاديون وسودانيون في الجنوب الليبي
الملف المنسي.. مقاتلون تشاديون وسودانيون في الجنوب الليبي...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)...
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى ......
المزيد