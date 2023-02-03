حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق شمال ليبيا مع فرصة سقوط أمطار، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الشرقي، ونشاطا للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على المناطق الممتدة من مصراته حتى سرت وضواحيها.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الغبار أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون شمالية غربية نشطة السرعة مساء يوم الغد على أغلب المناطق .

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة.