«الصحة»: إطلاق منظومة مرضى الأورام بعد 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

تابع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سمير كوكو، المراحل النهائية لإطلاق منظومة مرضى الأورام، قبل 10 أيام من انطلاقها بشكل رسمي، وذلك خلال اجتماع عقده مع مديري إدارات الصيدلة بالمراكز والمستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، والمهندسين المشرفين على إنشاء المنظومة الإلكترونية، ومسؤولين بوزارة الصحة، وممثلين عن جهاز الإمداد الطبي.

واطّلع الوكيل على ما جرى إنجازه من برامج تدريبية للعناصر الطبية بمراكز ووحدات علاج الأورام التي ستتعامل مع المنظومة، بهدف إدارة الخدمات العلاجية والدوائية لمرضى الأورام، وفق نظام إلكتروني متكامل، مرتبط بقاعدة البيانات الوطنية ومنظومتي الإمداد الطبي والعلاج بالخارج.

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ماذا تعني المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام؟

وتختص المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام بتلبية كل ما يتعلق بإدارة الملف الطبي للمريض، من خلال عدة عمليات بدءًا من عملية التسجيل وتوثيق البيانات الأساسية، مرورًا بالاحتياجات الدوائية الخاصة بالأدوية.

وتسمح المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام بتحديد احتياجات المريض من الأدوية، وتوزيعها بين المراكز ووحدات علاج الأورام، وفق الحصة العلاجية المحددة للمريض، وأيضًا إعادة تدوير المخزون بين المراكز والوحدات.

وأعرب الوكيل عن حرص وزارة الصحة على الارتقاء بمستوى جودة الأداء وكفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الأورام، لتتلاءم وتطلعات المرضى واحتياجاتهم، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانيات لضمان سهولة وسرعة الحصول على الخدمات العلاجية إلكترونيًا للمرضى من مختلف الفئات.