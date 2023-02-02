لجنة دعم السلم الاجتماعي بالكفرة تزور المدينة وتعقد اجتماعها الأول بالمنطقة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المشكّلة من قبل الحكومة المكلّفة من مجلس النواب لدعم السلم الاجتماعي بالكفرة برئاسة وزير الاستثمار علي السعيدي، اجتماعها التحضيري الأول بمقر المنطقة العسكرية بعد وصولها إلى المدينة مساء أمس الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن الاجتماع التحضيري للجنة يأتي تمهيداً للبدء في عقد الاجتماعات وإجراء الزيارات للوقوف على الصعوبات التي تواجه مدينة الكفرة واحتياجاتها.

لقاءات تفقدية لمناطق الكفرة

ونوّه عضو اللجنة رضا فرج الفريطيس بأن اللجنة ستقوم بإجراء زيارات تفقّدية لمناطق مدينة الكفرة وعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع أعيانها وممثلي مكوناتها، مشيرا إلى أن نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، على تواصل مباشر مع اللجنة ويولي اهتماما خاصا بمدينة الكفرة وبكافة مكوناتها الاجتماعية.

- لجنة دعم السلم الاجتماعي بالكفرة تحدد موعدا لزيارة المدينة

وقبل وصولها إلى الكفرة، عقدت اللجنة قبل يومين اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي والذي استعرضت خلاله المختنقات والمشاكل الإدارية التي تعانيها مدينة الكفرة، وأهم احتياجات المرافق الخدمية بها، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وشُكلت لجنة دعم السلم الاجتماعي بمدينة الكفرة، بموجب قرار نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني رقم (12) لسنة 2023.

وصول أعضاء لجنة دعم السلم الاجتماعي بالكفرة إلى المدينة، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

وصول أعضاء لجنة دعم السلم الاجتماعي بالكفرة إلى المدينة، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

وصول أعضاء لجنة دعم السلم الاجتماعي بالكفرة إلى المدينة، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

وصول أعضاء لجنة دعم السلم الاجتماعي بالكفرة إلى المدينة، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)