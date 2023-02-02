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في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 09:23 مساء
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
الصفحة الأولى من العدد «376» من جريدة «الوسط»، الخميس 2 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 376 من جريدة الوسط، ونطالع في الصفحة الأولى القصة الرئيسية، وجاءت بعنوان «صفقة إيني تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد»، وذلك بعد أن أثارت الجدل والشكوك وبررتها حكومة عبدالحميد الدبيبة، وكيف أن التشكيك اللافت جاء من عقر دار الحكومة على لسان الوزير محمد عون.

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما بعنوان «الملف المنسي.. مقاتلون تشاديون وسودانيون في الجنوب الليبي».

نتائج زيارة بعثة تقصي الحقائق الأممية
أما الصفحة الرابعة فنطالع فيها موضوعا يرصد نتائج زيارة بعثة تقصي الحقائق الأممية المستقلة إلى ليبيا برئاسة محمد اوجار، وجاء تحت عنوان «انتقادات للسلطات الليبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان». ونطالع في الصفحة نفسها موضوعا عنوانه «تفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة مع حكومة الدبيبة».

للاطلاع على العدد 376 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع حول جولة المبعوث والممثل للأمين العام للأمم المتحدة السنغالي عبدالله باتيلي، وجاء بعنوان رئيسي « باتيلي يستعين بدول الجوار لتسوية الأزمة الليبية».

أيضا نقرأ في الصفحة ذاتها موضوعا عنوانه «كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا»، وفيه أيضا عنوان « لوريان 21: هذه الشخصيات الخمس تهيمن على المشهد السياسي».

ومن الشأن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية، ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها موضوع عنوانه «قصف أصفهان.. رسالة إلى طهران أم بروفة حرب شاملة؟».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع يرصد تطورات المشهد السياسي في الجارة الشقيقة تونس وجاء بعنوان «الرئيس والمعارضة في مأزق.. والشارع التونسي يبحث عن الطريق الثالث».

مؤسسة فيتش تبشر الليبيين
وإلى الاقتصاد، ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعا محوريا في ليبيا، وجاء بعنوان« اتفاقية الـ8 مليارات دولار بين إيني ومؤسسة النفط تفجر الخلاف داخل القطاع».

ونطالع في الصفحة التاسعة موضوعات أبرزها موضوع يرصد توقعات متفائلة لوكالة فيتش الدولية حول الاقتصاد الليبي بعنوان «زيادة صادرات النفط واستقرار قيمة الدينار في 2023».

مشاركة ليبية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
ومن الاقتصاد إلى الثقافة، ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعات منها متابعة لمشاركة ليبيا في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وجاءت المتابعة بعنوان « ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صالح يزور أجنحة دور النشر.. وعبود تثني على المشاركة».

وإلى صفحة الفن وفيها العديد من الموضوعات، ويتصدرها تقرير بعنوان « تكريم المخرجة التونسية سلمى بكار بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة».

للاطلاع على العدد 376 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أزمة المنتخب.. وميركاتو شتوي مثير
وإلى الرياضة، ونقرأ في الصفحة الرابعة عشر تقريرا موسعا حول تعاقدات أندية الدوري الليبي الممتاز، وجاء بعنوان «ميركاتو شتوي مثير قبل انطلاق إياب الدوري الممتاز 48».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع موضوعات منها موضوع بعنوان «اتحاد الكرة يطرح الحوار الرياضي للخروج من أزمة المنتخب».

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