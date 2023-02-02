افتتاح المقر الجديد لشرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، المقر الجديد لشرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، بحضور مدير الأمن اللواء محمود العابد ورئيس وأعضاء قسم شرطة النجدة ومدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومستشار الوزير ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير وعدد من الضباط بالوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن افتتاح الطرابلسي للمقر الجديد لشرطة النجدة يأتي في إطار متابعته لسير العمل في تنفيذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية ضمن المرحلة الأولى لدعم أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس.

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جولة الطرابلسي بقسم النجدة

وأضافت الوزارة أن الطرابلسي اطلع عقب الافتتاح على المقر وما يحتويه من تجهيزات، وكذلك آخر المستجدات ضمن الحملة التي أطلقتها المديرية من خلال قسم النجدة وأقسام شؤون المرور والتراخيص لضبط المركبات الآلية المخالفة على الطرقات العامة.

واستمع الطرابلسي خلال جولته لشروح وملاحظات حول الإحصائيات والنتائج التي حققتها الحملة منذ انطلاقها، والعراقيل التي واجهتها والحلول المقترحة لتذليلها بما يساهم في انجاح أهداف الحملة على أكمل وجه.

وأشاد الطرابلسي بالجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في المحافظة على النظام العام، مشدداً على ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل المركبات للمواطنين، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، بحسب الوزارة.

الطرابلسي يفتتح قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

افتتاح قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

افتتاح قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

افتتاح قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)