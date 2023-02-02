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مديرية أمن طرابلس: القبض على «متهم خطير»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 08:20 مساء
مديرية أمن طرابلس: القبض على «متهم خطير»
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، إن مكتب البحث الجنائي ضبط «متهمًا خطيرًا» يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه، ومطلوب على ذمة ثلاث قضايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى المركز المختص.

وأفاد بيان نشرته المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المتهم مطلوب على ذمة قضية سرقة بالإكراه وقعت في 31 يناير 2021 بدائرة مركز غوط الشعال، حيث سرقة 790 ألف دينار بقوة السلاح، وذلك بعد اعتراض سبيل المبلغ بالطريق العام، وكان برفقته في الواقعه شخص آخر جرى ضبطه في تاريخ سابق واسترجاع المبلغ.

- ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير

وفي الواقعة الثانية، قام المتهم بسرقة 50 ألفًا و650 دينارًا وجهاز هاتف نقال بدائرة مركز حي الأندلس، حيث اعترض سبيل أحد الأفراد واستولى على المبلغ بقوة السلاح، وذلك في 30 أغسطس 2022، بالإضافة إلى اتهامه في قضية سطو مسلح ثالثة وقعت في 23 يناير 2021، بدائرة مركز شرطة الكريمة.

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