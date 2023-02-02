«الصحة» تتابع المخزون الدوائي للدولة وإجراءات مواجهة متحورات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إجراءات حماية مخزون الدولة الدوائي وفق مستوى عالٍ من الجودة، بما يسهم في حساب الكميات المراد شرائها وبمواقيت تراعي الظروف المكانية، والزمانية، والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، بمقر جهاز الإمداد الطبي، ظهر اليوم الخميس، مع مسؤولين بوزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي، ومركز مكافحة الأمراض، لمتابعة المخزون الدوائي للدولة.

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المخزون الطبي الاستراتيجي

وأكد الوكيل على وجوب اتباع السياسات الصحية الهادفة لتوفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ، لتعزيز الأمن الصحي الدوائي للدولة، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وتباحث المجتمعون حول ما جرى اتخاذه من إجراءات مع الجهات الرقابية لتوفير أدوية الأورام، والكلى، والسكر، واللشمانيا، والدرن، والتطعيمات.

مواجهة متحورات كورونا

وناقش المجتمعون سلسلة الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة للاستعداد ومواجهة متحورات كورونا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أن «كوفيد-19» ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

بدوره، شدد الوكيل على رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، مؤكدا توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها.

يشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور مديري إدارات الصيدلة، والطوارئ، والمشروعات، ومسؤولي جهاز الإمداد الطبي، وممثل عن مركز مكافحة الأمراض.

وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة المخزون الدوائي للدولة، الخميس 2 فبراير 2023 (وزارة الصحة)

وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة المخزون الدوائي للدولة، الخميس 2 فبراير 2023 (وزارة الصحة)

وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة المخزون الدوائي للدولة، الخميس 2 فبراير 2023 (وزارة الصحة)

وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة المخزون الدوائي للدولة، الخميس 2 فبراير 2023 (وزارة الصحة)