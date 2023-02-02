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اللافي والدبيبة والحداد يشهدون تخريج الدفعة الرابعة لـ«اللواء 444 قتال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 04:52 مساء
اللافي والدبيبة والحداد يشهدون تخريج الدفعة الرابعة لـ«اللواء 444 قتال»
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
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شهد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، صباح اليوم الخميس، تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لصالح «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

وقدم منتسبو «اللواء 444 قتال» خلال حفل التخرج الذي جرى بحضور رؤساء الأركان النوعية، وعدد من قيادات الجيش التابعين لرئاسة الأركان العامة في طرابلس، استعراضا عسكريا تبعه استعراض لكتيبة الصاعقة وعدد من العربات التابعة للواء، بحسب منصة «حكومتنا».

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واعتبر الدبيبة في كلمة بالمناسبة أن تخريج دفعات جديدة متدربة «لبنة راسخة في بناء القوات المسلحة»، مؤكدا للخريجين على المهمة الملقاة على عاتقهم في بناء مؤسسة عسكرية يكون ولاؤها لله ثم للوطن.

حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين للواء 44 قتال في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين للواء 44 قتال في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المتدربين لـ«اللواء 444 قتال» في طرابلس، 2 فبراير 2023. (حكومتنا)
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