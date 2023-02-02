وكيل «زراعة الوحدة» يجتمع مع مديرة مكتب غرفة التجارة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وكيل وزارة الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد التركي، مع مديرة مكتب غرفة التجارة الأميركية لدى ليبيا لمناقشة التعاون في مجالات التنمية والإنتاج والاستثمار الزراعي والحيواني.

كما تناول اللقاء برامج صقل مهارات التقنيين وتدريب الكوادر الوطنية، ووضع الآليات المناسبة لتشجيع القطاع الوطني الخاص للمشاركة مع نظائرهم من الجانب الأميركي في تبني المشروعات الزراعية والتحويلية المشتركة للمساهمة في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

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حضر الاجتماع عدد من المستشارين بالوزارة، منهم مستشار التعاون الدولي، عادل الغرياني، حسبما أعلنت الوزارة في بيان اليوم الخميس.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الزراعة مع مديرة مكتب غرفة التجارة الأميركية (وزارة الزراعة في حكومة الدبيبة)