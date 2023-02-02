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عقيلة يدعو النواب لجلسة رسمية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 03:14 مساء
عقيلة يدعو النواب لجلسة رسمية الإثنين
جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، يوم الإثنين المقبل.

وتنعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وعبر عقيلة عن أمله في التزام النواب بالموعد المحدد، وفق بيان صادر عن المجلس.

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وانعقدت أخر جلسة لمجلس النواب في 17 يناير الماضي، برئاسة عقيلة صالح، وخلصت إلى الموافقة على تشكيل لجان موقتة نوعية لمدة أسبوعين تختص بالتصدي للانسداد السياسي.

وآنذاك، أمهل عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات، وحث أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرًا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.

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