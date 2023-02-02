الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس، إلى 5.08 دينار مقابل 5.10 دينار المسجلة في تعاملات أمس الأربعاء.

في المقابل؛ ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.51 دينار من 5.48 دينار، فيما بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 235 دينارا مرتفعا من 233 دينارا التي سجلها أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار، وكذلك الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.65 دينار.