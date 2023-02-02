المنفي يؤكد دعمه اتحاد عمال النفط والغاز

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمه الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، ووقوفه إلى جانبهم في كل القضايا العمالية.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي الاتحاد ورؤساء اتحادات عمال الشركات النفطية، اليوم الخميس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

المنفي يشيد بجهود عمال النفط والغاز

وأشاد المنفي بالجهود المبذولة والعطاء الذي يتميز به العاملون في قطاع النفط والغاز، وما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للشعب الليبي، فيما أثنى الحضور على «مجهوداته في قيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي وصونها من كل التجاوزات في الداخل والخارج».

وفي ختام اللقاء، منح الاتحاد درع العطاء للمنفي «عرفانا منهم بجهوده وعطائه اللامحدود تجاه قطاع النفط والغاز».