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عقيلة يبحث مع السفير الألماني دعم جهود باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 02:19 مساء
عقيلة يبحث مع السفير الألماني دعم جهود باتيلي
لقاء عقيلة والسفير الألماني في القبة، 2 فبراير 2023، (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
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أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الخميس، في مكتب عقيلة بمدينة القبة، وذلك لتناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، حسب بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على صفحته في موقع «فيسبوك».

لقاء السفير الألماني مع حفتر
وبدأ أونماخت زيارة إلى بنغازي، يوم الثلاثاء الماضي، التقى خلالها القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمنطقة الرجمة.

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وناقش السفير الألماني مع حفتر الحل السياسي للخروج من الأزمة، وكذلك الاتفاق على دعم جهود باتيلي.

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