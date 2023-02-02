ضبط مطلوب في وقائع إيذاء وسرقة بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة قاريونس في بنغازي مطلوبا في عدة وقائع سرقة بقوة السلاح وإيذاء المواطنين بالمدينة.

وتلقى المركز بلاغات أكثر من خمسة مواطنين بشأن تعرضهم لإصابات وسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة على يد شخص مجهول الهوية، حسب بيان مديرية أمن بنغازي، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأسفرت جهود أعضاء التحريات في المركز عن التوصل إلى هوية الشخص المطلوب وتحديد محل سكنه في منطقة قنفودة، حيث جرى استدراجه إلى منطقة قاريونس عن طريق الهاتف وإعداد كمين مُحكم له وإيقافه.

وجرى استكمال الإجراءات القانونية مع المتهم في المركز، ثم أحيل إلى النيابة العامة لمتابعة باقي الإجراءات.