السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.73 دينار مقابل 4.75 دينار، أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع اليورو إلى 5.21 دينار مقارنة بـ5.17 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.86 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، أمس، وصعد الدينار التونسي إلى 1.56 دينار ليبي من 1.55 د‫ينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.