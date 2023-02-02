«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز الـ1.5 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خصوصا غدا.
- الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه على ساحل الخليج سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
تعليقات