«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز الـ1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.