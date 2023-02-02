  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 2 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 09:51 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 2 فبراير 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على معظم مناطق البلاد، مع نشاط رياح جنوبية شرقية غدا على بعض مناطق الغرب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 11 و20 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم السبت على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
تتكاثر السحب من حين إلى آخر خصوصا غدا على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة تتخللها أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة، خصوصا غدا على بعض المناطق تثير الأثرية والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم للأندية

الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم ...
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان

محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان
مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات

مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات
أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022

أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشرطة الإيطالية تعتقل خمسة متهمين بتعذيب مهاجرين في ليبيا
الشرطة الإيطالية تعتقل خمسة متهمين بتعذيب مهاجرين في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر
شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
ضبط مطلوب في جريمة سرقة بالإكراه في غوط الشعال
ضبط مطلوب في جريمة سرقة بالإكراه في غوط الشعال
المنظمة الليبية للعدالة تنظم جلسة حوارية حول حرية الصحافة
المنظمة الليبية للعدالة تنظم جلسة حوارية حول حرية الصحافة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟...
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم ......
المزيد
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو...
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 2 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 2 فبراير 2023)...
المنظمة الليبية للعدالة تنظم جلسة حوارية حول حرية الصحافة
المنظمة الليبية للعدالة تنظم جلسة حوارية حول حرية الصحافة...
ضبط مطلوب في جريمة سرقة بالإكراه في غوط الشعال
ضبط مطلوب في جريمة سرقة بالإكراه في غوط الشعال...
المزيد