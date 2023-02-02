حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 2 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على معظم مناطق البلاد، مع نشاط رياح جنوبية شرقية غدا على بعض مناطق الغرب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 11 و20 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم السبت على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

تتكاثر السحب من حين إلى آخر خصوصا غدا على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة تتخللها أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة، خصوصا غدا على بعض المناطق تثير الأثرية والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.