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شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 01:29 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 1 فبراير 2023
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على الجدل المصاحب لتوقيع اتفاقية الغاز مع شركة «إيني» الإيطالية، وسط دعوات قبلية لغلق حقول وموانئ التصدير، اعتراضًا على الاتفاقية، التي اعتبرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جاء بعد مفاوضات ماراثونية وراعت مصلحة ليبيا الحاضرة في كل الجولات.

وقال الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن التأخير في تنفيذ اتفاقية الغاز مع إيطاليا يعني تحول ليبيا من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة بحلول العام 2027، منبهًا إلى أن أن مصلحة ليبيا حاضرة في كل الجولات، وأن ما جرى هو إعادة تفعيل لاتفاقية سبق التوقيع عليها في العام 2008، مشيرا إلى أن المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا بقيمة ثمانية مليارات دولار، «وهو ما لم تشهده البلاد منذ ربع قرن»، حسب تعبيره.

- الدبيبة: التأخير في تنفيذ اتفاقية الغاز يحول ليبيا من دولة مصدرة إلى مستوردة
- عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»

ماذا يدور وراء الكواليس، وماذا عن صمت قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وما الخطوات التالية؟ كلها أسئلة حاول البرانامج الوقوف عندها مع كل من: المحلل السياسي خالد السكران، والباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني ورئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا فرع فزان الشيخ حامد الحضيري.

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