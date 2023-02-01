مؤسسة النفط: «تقنية ليبيا» سدت فراغ شركات الاستشارات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية بجهود إدارة شركة تقنية ليبيا في سد الفراغ الذي تركه خروج الشركات الاستشارية العالمية، وذلك من خلال تقديم الخدمات الهندسية والاستشارات لشركات القطاع، موصيا بضرورة العمل على تأهيل الكفاءات الهندسية المحلية المتخصصة في مجال التصاميم الهندسية خاصة في المجال البحري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماعها العمومي مع مؤسسة النفط، أن الشركة تمتلك خطة استراتيجية طموحة للرفع من أدائها وتطوير أنشطتها في مجال الدراسات الهندسية، مؤكدا العزم على الدخول في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات بهدف تنويع الدخل، مطالبا مسؤولي المؤسسة بتقديم المزيد من الدعم لتحقيق مستهدفات الشركة وإنجاز مشاريعها.

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وخصص الاجتماع لاستعراض أنشطة الشركة المختلفة خلال العام 2022 وخططها وبرامجها المستقبلية للعام 2023، بالإضافة إلى الميزانيات التشغيلية المقترحة لذلك، كما ناقش المشاريع المخطط تنفيذها، وأهمها مشروع تطوير القطع البحرية (أ، هـ)، إضافة إلى الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة والملاحظات الواردة به.

جانب من اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مع إدارة شركة تقنية ليبيا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (مؤسسة النفط)

جانب من اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مع إدارة شركة تقنية ليبيا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (مؤسسة النفط)