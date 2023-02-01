وزارة العمل تطلع على التجربة الرواندية في التأهيل وإعادة الإدماج

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وفد من المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج التابع لوزارة العمل والتأهيل، زيارة إلى رواندا بدعوة من مؤسسة «رواندا للتعاون الدولي»، بهدف الاطلاع على التجربة الرواندية في التأهيل وإعادة الإدماج.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن الوفد ضم مدير عام المشروع سامي العلوص، ومدير مكتب الوزير المكلف عبدالله سليم، ومدير مكتب المتابعة بالوزارة عبدالهادي أمبية، ومستشار وزير العمل والتأهيل السائح بودربالة، ومدير مكتب دعم المرآة عواطف عبدالله، ومدير مركز تدريب طمينة آمال صافار.

- بالصور: الدبيبة يشارك في إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

وأضاف البيان أن الوفد أجرى زيارة إلى أكاديمية رواندا للسلام، واستمعوا إلى شرح مفصل عن عملية السلام فيها، والعدالة الانتقالية التي تعد أهم عوامل الاستقرار والمصالحة الوطنية في دول النزاع.

وأشارت الوزارة إلى نجاح رواندا في تحقيق مستويات من التنمية والاستقرار، وتجربتها في بناء السلام، لافتة إلى أن الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي على تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج وبما يناسبها في ليبيا.

جانب من زيارة وفد من المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج إلى رواندا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (وزارة العمل)

جانب من زيارة وفد من المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج إلى رواندا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (وزارة العمل)

جانب من زيارة وفد من المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج إلى رواندا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (وزارة العمل)