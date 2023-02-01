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شكشك يطالب المؤسسات السيادية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاستثمارات الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 08:53 مساء
شكشك يطالب المؤسسات السيادية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاستثمارات الخارجية
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالب رئيس يوان المحاسبة، خالد شكشك، المؤسسات السيادية في الدلة بضرورة اتخاذ «بعض الإجراءات الوقائية» لحماية الاستثمارات الليبية في الخارج، وكذلك إعادة النظر في «الاستثمارات غير المجدية»، بحسب ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الأربعاء في طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة للاستثمار علي محمود، ورئيس مجلس إدارة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو»، لبحث ملف الاستثمارات الليبية بالخارج.

مخاطر تواجه استثمارات وأملاك ليبيا بالخارج
وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع خصص لبحث بعض الملفات المهمة التي تخص استثمارات وأملاك ليبيا بالخارج التي تتعرض للمخاطر في بعض الدول، والإجراءات الممكن اتخاذها بالخصوص، بحضور عدد من المسؤولين لدى ديوان المحاسبة والمؤسسة الليبية للاستثمار.

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وأضاف أن شكشك «نبّه خلال الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية من قبل المؤسسات السيادية لتفادي تعرض بعض الاستثمارات للتقاضي والنزاع مع أطراف أخرى، وإعادة النظر في الاستثمارات غير المجدية لا سيما في ظل ارتفاع مصاريف التقاضي، واستمرار القيود على المؤسسة الليبية للاستثمار».

المنفي يوصي بمتابعة الاستثمارات الخارجية
وأشار ديوان المحاسبة إلى توصية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بضرورة متابعة هذا الملف، وتكثيف الجهود لمعالجة ما تتعرض له الاستثمارات بما لا يضر بمصلحة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي اطلع خلال الاجتماع على إحاطة مفصلة قدمها المسؤولون عن الاستثمارات الخارجية، حول المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول، وسُبل إيجاد حلول لها ومعالجتها لأداء عملها على أكمل وجه.

اجتماع المنفي واللافي مع رؤساء ديوان المحاسبة ومؤسسة الاستثمار وشركة الاستثمارات الأفريقية. (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي واللافي مع رؤساء ديوان المحاسبة ومؤسسة الاستثمار وشركة الاستثمارات الأفريقية. (المجلس الرئاسي)
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