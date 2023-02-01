الدبيبة: التأخير في تنفيذ اتفاقية الغاز يحول ليبيا من دولة مصدرة إلى مستوردة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، على أن التأخير في تنفيذ اتفاقية الغاز مع إيطاليا يعني تحول ليبيا من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة بحلول العام 2027.

وتحدث الدبيبة خلال ترؤوسه الاجتماع الثاني لحكومة الوحدة خلال العام 2023، المنعقد في مدينة الجميل، عن الحاجة الملحة لتفعيل مشروعات الغاز في ليبيا بشكل عاجل؛ لأن الـدراسات الرسمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن الـتأخـر سيسبب نقصا فـي قدرات ليبيا عــلى إنـتاج الغاز.

ونبه إلى أن توقيع اتفاقية الغاز مع شركة «إيني» الإيطالية جاء بعد مفاوضات ماراثونية، وأن مصلحة ليبيا حاضرة في كل الجولات، وأوضح أن ما جرى هو إعادة تفعيل لاتفاقية سبق التوقيع عليها في العام 2008، مشيرا إلى أن المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا بقيمة ثمانية مليارات دولار، «وهو ما لم تشهده البلاد منذ ربع قرن»، حسب تعبيره.