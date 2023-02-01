أونماخت يبحث في بنغازي دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

بحث السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال زيارة إلى مدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار، والصعاب التي تحول دون عودتها إلى المدينة، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تقدمها البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع أونماخت والوفد المرافق له، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، وعضوي المجلس التسييري للبلدية أحمد الطيرة، وعبدالباسط سليمان الجازوي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، وفق بيان صادر عن البلدية.

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وتناول الاجتماع أعمال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» فيما يتعلق ببرامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري، علاوة على مشاريع وأعمال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

من اجتماع السفير الألماني مع رئيس وأعضاء بلدية بنغازي، 31 يناير 2023. (بلدية بنغازي)

من اجتماع السفير الألماني مع رئيس وأعضاء بلدية بنغازي، 31 يناير 2023. (بلدية بنغازي)

من اجتماع السفير الألماني مع رئيس وأعضاء بلدية بنغازي، 31 يناير 2023. (بلدية بنغازي)