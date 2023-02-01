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«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 10:31 صباحا
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل طبرق
حالة الطقس على الساحل الليبي اليوم الأربعاء.
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة صباح اليوم على ساحل طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج ليصل إلى ثلاثة  أمتار على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول أمطار.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية وغربية على ساحل الخمس تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2 متر.
درجة حرارة سطح البحر بين 12 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
الرؤية متوسطة اليوم بسبب ارتفاع الموج وتكون جيدة غدا.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة هطول أمطار خفيفة اليوم على الخليج والجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على الخليج سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على ساحل طبرق.
ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار.
البحر مضطرب اليوم إلى خفيف الموج غدا.
درجة حرارة سطح البحر بين 13 و16 درجة مئوية.

«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل طبرق
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل طبرق
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