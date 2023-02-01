تراجع الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار، أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. كما هبط سعر الجنيه الإسترليني عند 5.86 دينار مقابل 5.88 دينار أمس، وارتفع اليورو إلى 5.17 دينار مقارنة بـ5.16 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 د‫ينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.