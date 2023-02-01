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«الداخلية»: قفل منزل متنازع عليه بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 09:45 صباحا
«الداخلية»: قفل منزل متنازع عليه بسوق الجمعة
قفل منزل متنازع عليه بسوق الجمعة، 31 يناير 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قفل منزل متنازع عليه في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

ونفذت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية القفل؛ لحين فصل الجهات القضائية في النزاع القائم عليه، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأشار البيان إلى فتح محضر بهذا الخصوص وإحالته إلى مكتب النائب العام.

قفل منزل متنازع عليه بسوق الجمعة، 31 يناير 2023. (وزارة الداخلية)
قفل منزل متنازع عليه بسوق الجمعة، 31 يناير 2023. (وزارة الداخلية)
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