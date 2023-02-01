ورشة عمل حول «القدم السكري» في مستشفى بن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

يستضيف مستشفى بن سينا التعليمي في سرت، اليوم الأربعاء، على مدى ثلاثة أيام فعاليات ورشة العمل السادسة حول القدم السكري.



وتناقش الندوة عددا من الأوراق والمحاضرات حول آخر تطورات مرض القدم السكري وأعراضه، وسبل الوقاية والعلاج، وكذلك علاجات مرضى السكر وسبل رعايتهم، وفقا لما قال رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى د.فتحي الكاسح لـ«بوابة الوسط».

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وتنطلق الندوة تحت شعار «القدم السكري.. الواقع والطموح» وبرعاية مستشفى بن سينا التعليمي بسرت، تنظمها مجموعة العمل السكري الليبية، برعاية اللجنة الوطنية العليا لمرض السكري، وبالشراكة مع إدارة الخدمات الصحية ومجمع العيادات سرت، بالتعاون مع شركة «راما» للمستلزمات الطبية.

المشاركون في ورشة العمل السادسة حول القدم السكري

يشارك في الجلسات العلمية للندوة أساتذة استشاريون وأطباء وإخصائيون من مستشفى طرابلس المركزي ومستشفى الحوادث أبوسليم ومستشفى الخمس التعليمي ومركز مصراتة الطبي ومستشفى الهواري بنغازي ومستشفى درنة الطبي ومراكز السكري في طرابلس وبنغازي وسبها والخمس.

يشار إلى أن مرض القدم السكري، وحسب متخصصين، هو مجموعة من التغيرات المرضية المؤثرة في الأطراف السفلية، والتي تنتج عادةً عن المضاعفات التي يسببها مرض السكري، مثل اعتلال الأعصاب الطرفية، وتلف الأوعية الدموية، وفقدان الإحساس بالقدمين.

المشاركون في ورشة العمل السادسة حول القدم السكري

يشارك في الجلسات العلمية للندوة أساتذة استشاريون وأطباء وإخصائيون من مستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى الخمس التعليمي، ومركز مصراتة الطبي، ومستشفى الهواري بنغازي، ومستشفى درنة الطبي، ومراكز السكري في طرابلس وبنغازي وسبها والخمس.

يشار إلى أن مرض القدم السكري، وحسب متخصصين، هو مجموعة من التغيرات المرضية المؤثرة في الأطراف السفلية، والتي تنتج عادةً عن المضاعفات التي يسببها مرض السكري، مثل اعتلال الأعصاب الطرفية، وتلف الأوعية الدموية، وفقدان الإحساس بالقدمين.