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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 1 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 08:56 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 1 فبراير 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة. (أرشيفية)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة بين 11 و18 درجة مئوية، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى قرابة الصفر المئوي.

وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجنوب، بينما تبقى فرصة هطول أمطار خفيفة أحيانا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة والخليج إلى أقصى الساحل الشرقي، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا من مساء اليوم على معظم المناطق، وفق النشرة.

ومن المتوقع تكاثر للسحب مجددا من مساء يومي السبت والأحد على مناطق شمال ليبيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة من مساء اليوم، إذ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على معظم المناطق غدا.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية غدا.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية .
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 1 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 1 فبراير 2023)
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