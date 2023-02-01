ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل عام 2011 في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، عن ضبط ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل عام 2011 بدائرة مركز شرطة باب بن غشير بمديرية أمن طرابلس.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المتهم قتل شخصًا آخر بطلق ناري في محطة تعبئة الوقود سيدي المصري، وجرى نقله إلى مستشفى شارع الزاوية مفارقاً الحياة.

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تمكن أعضاء البحث الجنائي من ضبط المتهم في واقعة القتل، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة، كما أفاد بأن الجريمة وقعة جراء مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بخصوص تعبئة الوقود وقام بإطلاق النار عليه ولاذ بالفرار.