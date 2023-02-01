  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «هذا المساء»: انقسام مجلس الدولة.. مناورات المشري أم خلاف ديمقراطي؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 01:15 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: انقسام مجلس الدولة.. مناورات المشري أم خلاف ديمقراطي؟
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 31 يناير 2023
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على تباين مواقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة إزاء اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، في ضوء تطورات أخرى أبرزها توقيع اتفاق الطاقة مع شركة إيني الإيطالية، وتهديدات من بعض القبائل بغلق حقول وموانئ التصدير، رفضًا للاتفاق الذي ترعاه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

واختلفت مواقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة بعد التصدريق على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، إيذانًا بالبدء في نشر العروض المرئية للمرشحين، وذلك خلال جلسته الرابعة والثمانين برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث انتهى المجلس من فرز ملفات المرشحين لمناصب: رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

- «الدولة» يصادق على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.. ويبدأ نشر عروض المرشحين

وفتح البرنامج نقاشًا حول طبيعة ودلالات انقسام مجلس الدولة مع كل من: عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، وعضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، والباحث في الشأن العام الدكتور يوسف البخبخي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع


 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية

الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من أوكرانيا

لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من أوكرانيا
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة باشاغا تسلم مخصصات مكاتب العمل بعدة مناطق لتوفير احتياجاتها
حكومة باشاغا تسلم مخصصات مكاتب العمل بعدة مناطق لتوفير احتياجاتها
شركة السرير تخطط لتشغيل معمل الغاز بـ«منطقة 91» خلال العام الجاري
شركة السرير تخطط لتشغيل معمل الغاز بـ«منطقة 91» خلال العام الجاري
«الوطنية للإنشاءات النفطية» تطلب دعما لتنفيذ مشروعاتها المستهدفة
«الوطنية للإنشاءات النفطية» تطلب دعما لتنفيذ مشروعاتها المستهدفة
الجزائر تفند إشاعات تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى البلاد
الجزائر تفند إشاعات تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى البلاد
وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تدعو إلى «خطة موحدة» لتنشيط تجارة العبور
وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تدعو إلى «خطة موحدة» لتنشيط تجارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار ......
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟...
المزيد
ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل عام 2011 في طرابلس
ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل عام 2011 في طرابلس...
شاهد في «هذا المساء»: انقسام مجلس الدولة.. مناورات المشري أم خلاف ديمقراطي؟
شاهد في «هذا المساء»: انقسام مجلس الدولة.. مناورات المشري أم......
طباعة جوازات سفر مواطنين في فرنسا ومصر وكندا
طباعة جوازات سفر مواطنين في فرنسا ومصر وكندا...
وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تدعو إلى «خطة موحدة» لتنشيط تجارة العبور
وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تدعو إلى «خطة موحدة» لتنشيط ......
الجزائر تفند إشاعات تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى البلاد
الجزائر تفند إشاعات تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى البلاد...
المزيد