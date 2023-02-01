شاهد في «هذا المساء»: انقسام مجلس الدولة.. مناورات المشري أم خلاف ديمقراطي؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على تباين مواقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة إزاء اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، في ضوء تطورات أخرى أبرزها توقيع اتفاق الطاقة مع شركة إيني الإيطالية، وتهديدات من بعض القبائل بغلق حقول وموانئ التصدير، رفضًا للاتفاق الذي ترعاه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

واختلفت مواقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة بعد التصدريق على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، إيذانًا بالبدء في نشر العروض المرئية للمرشحين، وذلك خلال جلسته الرابعة والثمانين برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث انتهى المجلس من فرز ملفات المرشحين لمناصب: رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

- «الدولة» يصادق على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.. ويبدأ نشر عروض المرشحين

وفتح البرنامج نقاشًا حول طبيعة ودلالات انقسام مجلس الدولة مع كل من: عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، وعضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، والباحث في الشأن العام الدكتور يوسف البخبخي.

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