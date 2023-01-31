الجزائر تفند إشاعات تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى البلاد

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

فندت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إشاعات حول تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى البلاد على مستوى المعابر البرية.

وأفادت إدارة الجمارك الجزائرية في بيان لها، ردًا على ما تداولته أخيرًا بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تلك «المنشورات مغرضة» زعمت «تعطيل السلطات الجزائرية لعبور الأشقاء الليبيين القادمين إلى الجزائر لقضاء عطلهم، من خلال فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية الجزائرية، مع استعمال صور لا علاقة لها بذات المعابر» وفق المصدر.

- إعادة فتح مرتقب لأحد المراكز الحدودية الثلاثة بين الجزائر وليبيا

- «الداخلية» تحصر الاحتياجات التشغيلية لإعادة فتح منفذ غدامس مع الجزائر

وقالت المديرية العامة للجمارك الجزائرية إن هذه الادعاءات الكاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدة مرافقتها الدائمة وسهر أعوانها على راحة الأشقاء الليبيين الوافدين إلى الجزائر.

وتسجل الجزائر توافدًا غير مسبوق للسياح الليبيين منذ صيف 2022 بعد فتح المعابر الحدودية البرية مع تونس، وسط تفاعل كبير من طرف الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين رحبوا بتحويل وجهتهم السياحية نحو بلادهم إذ لا يستدعي تنقلهم بين الدولتين أي تأشيرة سفر، في انتظار فتح الحدود البرية بين ليبيا والجزائر المغلقة منذ سنوات.