«الوطنية للإنشاءات النفطية» تطلب دعما لتنفيذ مشروعاتها المستهدفة

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت لجنة إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة دعمًا من المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مشاريعها المستهدفة، لافتة إلى قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع إنشاء الخزانات والموانئ النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة والشركة.

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وخلال الاجتماع جرى استعراض نشاط الشركة خلال العام 2022 وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2023، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال هذا العام والصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة في تنفيذ أعمالها.

من جهتهم، طالب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة إدارة الشركة بتكثيف الزيارات والتواصل مع شركات القطاع للتعريف بأعمالها ومجال نشاطها ووضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بأعمالها.

يذكر أن الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية هي شركة فنية متخصصة أنشئت لتنفيذ مختلف مشاريع الإنشاءات والصيانة وتلبية احتياجات شركات القطاع في خدمات الإنشاءات وصيانة الوحدات الإنتاجية المختلفة.

اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، الثلاثاء 31 يناير 2023 (مؤسسة النفط)