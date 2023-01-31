مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية

رصد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الثلاثاء، نشاطًا زلزاليًا قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط على حدود صدع بين صفيحتين أفريقية وأوروبية- آسيوية.
وأكد المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أنه يجري متابعة النشاط الزلزالي من قبل الباحثين المتخصصين في هذا المجال بالمركز بواسطة معلومات وبيانات من منظمات دولية.
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وأعرب المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن أسفه الشديد لخروج الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في ليبيا من الخدمة منذ سنوات.
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