لجنة دعم السلم الاجتماعي بالكفرة تحدد موعدا لزيارة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني رقم (12) لسنة 2023 بشأن دعم السلم الاجتماعي بمدينة الكفرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول والذي خلص إلى تحديد موعد لزيارة المدينة.

واجتمعت اللجنة التي يترأسها وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي السعيدي بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي والذي استعرضت خلاله احتياجات مدينة الكفرة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

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وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللجنة المكلفة بدعم السلم الاجتماعي في الكفرة ناقشت خلال الاجتماع المختنقات والمشاكل الإدارية التي تعانيها مدينة الكفرة، وأهم احتياجات المرافق الخدمية بها.