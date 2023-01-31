الدبيبة يؤكد ضرورة دعم فرنسا الجهود الدولية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم فرنسا هدف المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لخلق حالة الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بديوان الحكومة في طرابلس مع مديرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، آن جيجوين، والوفد المرافق لها، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وأشار البيان إلى تأكيد جيجوين عودة نشاط سفارة فرنسا في طرابلس ومشاركة بعثتها بالكامل، مؤكدة رغبة فرنسا التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مجال الطاقة والصحة والبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، شدد الدبيبة على الرغبة في التعاون في مجالات الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا الملف. وخلص البيان إلى تأكيد الحضور دعمهم جهود المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، الهادفة إلى إجراء الانتخابات.