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المنفي يلتقي السفير الغاني لمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 02:29 مساء
المنفي يلتقي السفير الغاني لمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا
من استقبال المنفي لسفير غانا لمناسبة انتهاء مهمته في ليبيا، 31 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سفير غانا لدى ليبيا، صامويل أدواتي، لمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى ليبيا.

ونقل السفير تحيات الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، إلى المنفي. في حين أشاد المنفي بدور سفير غانا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده لدى ليبيا، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- العابد يشيد بدور سفير غانا في تعزيز العلاقات مع ليبيا

وفي 18 يناير الجاري، التقى السفير الغاني بوزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، الذي أشاد بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده لدى ليبيا.
 

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