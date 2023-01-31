ضبط متهم بسرقة أثاث منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم بسرقة منزل مواطن يقع خلف نادي الفروسية في منطقة سيدي خليفة.

وتقدم مواطن ببلاغ إلى مركز شرطة سيدي خليفة، يفيد بسرقة سبعة أبواب حديدية وجهازي تكييف وشاشتي عرض مرئي وأسلاك كهربائية وفرش أرضي وأثاث منزلي، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد البحث والتحري، جرى ضبط المتهم المدعو «ع.م.ح» بمنطقة الكيش وبحوزته سلاحا ناريا نوع مسدس عيار «9 ميللي» دون ترخيص. وجرى استرجاع جزء من المسروقات وإحالة المتهم موقوفا إلى النيابة بتهمة السرقة وحيازة سلاح دون ترخيص.

سلاح ناري ومتعلقات خاصة بالمتهم، 31 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أبواب حديدية جرى استرجاعها من المتهم، 31 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أبواب حديدية جرى استرجاعها من المتهم، 31 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)