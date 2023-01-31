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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 10:27 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من الخُمس إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.50 متر غدا على الساحل من شحات إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر ويصل غدا إلى 2.75 متر على ساحل مصراتة وسرت.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدا على ساحل مصراتة وسرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط أمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر ويصل غدا إلى 3.50 متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
- البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا غدا على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة وتكون ضعيفة غدا بسبب ارتفاع الموج.

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