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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 31 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 09:01 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 31 يناير 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شتوية باردة، مع سقوط أمطار من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال اليوم الثلاثاء، خصوصا الساحلية مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح في جميع المناطق بين 11 و19 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض مناطق الساحل، تصحبها خلايا رعدية، وتقل فاعلية السحب الممطرة بداية من مساء الغد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم وتكون جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر والخليج تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتنقشع السحب الممطرة من مساء الغد، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 11 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

 

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