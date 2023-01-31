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شاهد في «وسط الخبر»: هل تستخدم واشنطن ليبيا ضد موسكو؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 01:20 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: هل تستخدم واشنطن ليبيا ضد موسكو؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 30 يونيو 2023
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على تزايد الاهتمام الأميركي بليبيا، ووزير خارجيتها أنتوني بلينكن يعتبر إجراء الانتخابات الليبية هذا العام هو الطريق الوحيد لحل قابل للحياة، وذلك خلال مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقال بلينكن إن «التقدم في المسار الدستوري لإجراء الانتخابات سيكون مهما»، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لعقد الانتخابات قريبا، وهي التصريحات التي تتزامن مع تصاعد المواجهة الأميركية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا.

- «أفريكا إنتلجنس»: واشنطن تسعى إلى تقارب بين حفتر والدبيبة لعزل «فاغنر»
- بلينكن: عقد الانتخابات الليبية هذا العام هو الطريق الوحيد لحل قابل للحياة

والأسبوع الماضي، قال موقع «أفريكا إنتلجنس» إن واشنطن تسعى إلى تحقيق تقارب بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لأجل عزل مجموعة «فاغنر» الروسية لدي ليبيا.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: الخبير في العلاقات الدولية محمد اليمني، وعضو معهد الدراسات الدولية بجامع جونز هوبكنز، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأسمرية بزليتن أحمد الأشهب.

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