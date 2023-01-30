وزارة الاقتصاد تستعد لإقامة النسخة الثانية لمعرض «صنع في الجزائر»

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، الترتيبات والتجهيزات النهائية لمعرض «صنع في الجزائر» بنسخته الثانية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سعد الحنيش، والمدير التنفيذي لشركة النخلة المضيئة لتنظيم المعارض عبداللطيف الصيد بمقر ديوان الوزارة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

رفع مستوى التبادل التجاري

وأشار الحنيش إلى أن المعرض يهدف إلى التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري، وعرض الفرص الاستثمارية للبلدين، مشيرًا إلى حرص وزارة الاقتصاد والتجارة لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تواجه الشركات المشاركة بالمعرض.

- الدبيبة يفتتح معرضا للمنتجات الجزائرية في طرابلس (فيديو)

- الدبيبة يتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر

إقامة صالون اقتصادي

واتفق الطرفان على إقامة صالون اقتصادي على هامش المعرض بمشاركة إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، وإدارة الشركات والتسجيلات التجارية ومكتب العلامات التجارية بالوزارة، وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وهيئة الإشراف على التأمين ومركز تنمية الصادرات التابع للوزارة، مما يساعد الشركات المشاركة بالتواصل المباشر مع الوزارة والجهات التابعة لها لتسهيل الإجراءات والخدمات لصالح أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين.

وفي 6 يونيو 2022 عقدت النسخة الأولى من معرض «صنع في الجزائر»، بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس، بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة وغرفة تجارة طرابلس، وهو الحدث الذي مهدت له الجزائر بقرار إعادة فتح المنفذ البري مع ليبيا للأغراض التجارية.

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع ترتيبات افتتاح معرض صنع في الجزائر بنسخته الثانية، الإثنين 30 يونيو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع ترتيبات افتتاح معرض صنع في الجزائر بنسخته الثانية، الإثنين 30 يونيو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)